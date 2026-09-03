Aristeo Cázares sufre lesión en Exatlón México

Aristeo Cázares volvió a protagonizar un momento de preocupación en Exatlón México Décima Temporada, luego de sufrir una lesión durante el Juego del Tiempo, un circuito que ya había marcado su participación en la temporada anterior.

El atleta de alto rendimiento tuvo que abandonar momentáneamente la competencia después de caer de uno de los obstáculos y dislocarse el hombro, por lo que recibió atención médica.

¡El enfrentamiento tuvo que parar! 😳 Aristeo sufrió un accidente, por lo que tuvo que recibir atención médica. 🚨💪🏼🔴 #BatallaColosal

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Durante su participación en el Juego del Tiempo, Aristeo sufrió la lesión al caer de uno de los obstáculos. Debido a la situación, tuvo que ser atendido por el personal médico del reality deportivo.

El atleta tampoco pudo completar la ronda, por lo que Zudikey tuvo que tomar su lugar para continuar con la competencia.

El incidente resulta especialmente significativo debido a que se trata del mismo circuito en el que Aristeo sufrió una importante lesión durante la novena temporada de Exatlón México.

¿Qué lesión sufrió Aristeo en la temporada 9?

En la novena temporada, Aristeo Cázares se lesionó durante el Duelo de Eliminación del 20 de octubre de 2025. Mientras atravesaba uno de los recorridos de obstáculos, el atleta resbaló y sufrió un fuerte impacto en la rodilla.

La lesión requirió atención médica y, en un principio, se señaló que había afectaciones en el ligamento y el menisco. Debido a la gravedad del problema, Aristeo no pudo continuar en la competencia.

La Máxima Autoridad anunció oficialmente su salida del reality, ya que el atleta necesitaba someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un proceso prolongado de recuperación física.

La salida del atleta durante aquella temporada sorprendió a sus compañeros, quienes se despidieron de él entre abrazos y lágrimas tras conocer la situación.

Antonio Rosique también se refirió al momento y señaló cómo las circunstancias dentro de la competencia pueden cambiar en cuestión de segundos, dejando un mensaje para los demás atletas.