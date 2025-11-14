Ariana Grande sufre ataque de fan durante premier de 'Wicked 2'

Un fan burló la seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande; Cynthia Erivo intervino antes que los guardias para proteger a su compañera.

Un gran susto vivió Ariana Grande durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, cuando un fanático logró burlar la seguridad y se abalanzó contra la cantante mientras caminaba en la alfombra amarilla junto a sus compañeras de reparto. El incidente fue captado desde distintos ángulos por asistentes y medios presentes, y los videos ya circulan ampliamente en redes sociales.

El evento reunió a las protagonistas de la esperada película musical, entre ellas Cynthia Erivo y Michelle Yeoh, quienes acompañaban a Ariana durante la premier. En medio de los flashes y los gritos de los admiradores, un hombre logró romper la barrera de seguridad y corrió directamente hacia la intérprete de 7 Rings con la aparente intención de abrazarla.

De acuerdo con los videos difundidos, el individuo alcanzó a tocar y jalonear a la cantante antes de ser detenido. Sin embargo, antes de que el equipo de seguridad pudiera reaccionar, fue Cynthia Erivo, su coprotagonista en la cinta, quien se interpuso entre ambos, logrando separar al atacante de Ariana y protegerla de un posible golpe.

Tras el incidente, se observa a Michelle Yeoh acercarse rápidamente para apoyar a sus compañeras, mientras los guardias retiran al agresor de la zona. Ariana, visiblemente alterada, fue consolada por Cynthia, quien la abrazó para tranquilizarla y evitar que la situación escalara.

Medios internacionales, como People, identificaron al atacante como Johnson Wen, conocido en internet como “Pyjama Man”. El sujeto ha ganado notoriedad por irrumpir en eventos públicos y acercarse sin autorización a celebridades.

En sus redes sociales presume encuentros forzados con artistas como Katy Perry y The Weeknd, por lo que su comportamiento ya había sido señalado como peligroso por usuarios.

Horas después del ataque, el propio Wen publicó un video del momento en su cuenta personal, agradeciendo “la oportunidad de estar con Ariana en la alfombra amarilla”, lo que provocó una ola de indignación entre internautas.

Los comentarios en su publicación exigen medidas inmediatas y sanciones. “Esto no está bien”, “necesita ayuda” y “deberían vetarlo de todos los eventos” son algunas de las reacciones más compartidas.