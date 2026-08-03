Ariana Grande se tomará una pausa tras su gira mundial

La cantante anunció que se alejará temporalmente de los escenarios tras concluir su gira, debido a la presión y atención pública constante

La cantante Ariana Grande decidió tomar distancia de la exposición mediática una vez que finalice su gira The Eternal Sunshine Tour, debido al constante escrutinio público al que ha estado sometida en los últimos meses.

Un representante de la cantante informó que la artista concluirá sus presentaciones en Londres el próximo 1 de septiembre y posteriormente se tomará un descanso de sus actividades profesionales y apariciones públicas.

Busca un descanso tras la gira

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios especializados, Ariana Grande quiere cerrar su recorrido musical en buenas condiciones físicas y emocionales antes de dedicar tiempo a su vida personal.

Su representante señaló que la gira, iniciada el pasado 6 de junio en California, ha representado una experiencia positiva para la intérprete, quien aseguró disfrutar cada presentación y mantener una conexión especial con sus seguidores.

La presión por su imagen generó críticas

Durante los últimos meses, la cantante de 33 años ha permanecido bajo la atención del público debido a comentarios relacionados con su apariencia física y especulaciones sobre su estado de salud.

El lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, y el estreno del videoclip del sencillo homónimo aumentaron las conversaciones en redes sociales sobre su imagen, aunque personas cercanas a la artista han defendido su bienestar.

Una fuente citada por medios estadounidenses destacó que los conciertos de Grande requieren un gran esfuerzo físico y aseguró que la cantante mantiene un desempeño saludable y de alto nivel durante sus presentaciones.

No participará en musical de Londres

Además de su pausa temporal, Ariana Grande no formará parte de la reposición del musical Sunday in the Park with George, programada para el próximo verano en el West End de Londres.

La artista tenía previsto compartir escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en la película Wicked, pero finalmente decidió no incorporarse al proyecto para enfocarse en su descanso tras la gira.