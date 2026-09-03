Ariana Grande se quiebra en escenario antes de su próximo retiro

Ariana Grande lloró en su último concierto en Londres, donde cerró su gira y anunció una pausa temporal para alejarse del escrutinio social.

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La cantante Ariana Grande no pudo contener las lágrimas en su concierto de anoche en Londres, con el que se despide temporalmente de los escenarios para alejarse de lo que su equipo llamó "el constante escrutinio social".

Grande, de 33 años, cerró ayer en O2 Arena de Londres una serie de diez conciertos, todos con lleno absoluto, y puso así broche de oro a su gira 'Eternal Sunshine' de 41 shows.

Ante los 20,000 asistentes que la ovacionaban, Grande, sentada en un taburete, tomó el micrófono y, con la voz casi quebrada, dijo que les quería dar las gracias por haberle hecho vivir "una de las experiencias más bonitas de mi vida", y quería hacerlo "antes de ponerme a llorar del todo".

Hasta en dos ocasiones la cantante se llevó la mano a los ojos para limpiarse las lágrimas, pero pudo terminar su mensaje antes de lanzar besos a los asistentes.

Vestida completamente de negro, Grande no pudo disimular la extrema delgadez con la que ha aparecido en escena en los últimos tiempos, algo que ha desatado numerosos rumores sobre su salud física y mental.