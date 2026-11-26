A pesar de las reacciones, Ariana dejó claro que está satisfecha con el resultado y aseguró que volvería a publicar el video exactamente como lo hizo

Ariana Grande no se quedó callada ante los comentarios que recibió por su videoclip “Petal”. La cantante habló sobre la polémica y señaló que le llamó la atención que buena parte de la conversación terminara enfocándose en su apariencia, en lugar de la historia que buscaba contar.

Ariana cuestiona comentarios sobre su apariencia

En una charla para el podcast “Las Culturistas” la artista cuestionó que el público dejara de lado el trabajo creativo detrás de la producción y se preguntó cuándo se hablaría realmente del arte.

El videoclip presenta a Ariana como Pepper, una aspirante a actriz que se enfrenta a las exigencias de los ejecutivos de Hollywood, quienes constantemente cuestionan su imagen y la presionan para cumplir con determinados estándares.

“Petal” aborda las presiones sobre las mujeres en Hollywood

La situación llamó la atención porque, después de su estreno, la propia cantante terminó recibiendo comentarios sobre su físico, justo cuando la producción buscaba poner sobre la mesa las presiones que viven las mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

A pesar de las reacciones, Ariana dejó claro que está satisfecha con el resultado y aseguró que volvería a publicar el video exactamente como lo hizo.