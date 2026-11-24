La cantante adelantó una película sobre su gira Eternal Sunshine, que llegará próximamente a Peacock. Aún no hay fecha de estreno

Los seguidores de Ariana Grande podrán revivir los momentos de su más reciente gira musical a través de una producción audiovisual que llegará próximamente a la plataforma de streaming Peacock.

La cantante estadounidense sorprendió este lunes 23 de noviembre al compartir un adelanto de lo que sería una película de concierto o un documental sobre The Eternal Sunshine Tour, la gira con la que regresó a los escenarios durante 2026.

El video fue publicado en redes sociales y muestra a Grande interpretando una versión de "Eternal Sunshine", canción que da nombre a su álbum y a la gira. En la grabación, la artista aparece realizando un arreglo vocal en vivo mediante la repetición de su propia voz.

Al finalizar el clip aparece un mensaje que confirma el destino de la producción: "Coming soon to... Peacock" (Próximamente en Peacock).

¿La gira de Ariana Grande tendrá película o documental?

Aunque el adelanto confirmó que el proyecto llegará a Peacock, todavía no se ha especificado si se tratará de una película de concierto, un documental sobre la gira o una producción que combine ambos formatos.

Tampoco se ha anunciado el título oficial, la duración ni la fecha de estreno. Por ahora, la cantante únicamente mostró un breve fragmento de su espectáculo para anticipar que el material llegará al servicio de streaming.

Las sospechas sobre una posible producción comenzaron días antes, cuando Grande publicó una fotografía desde una sala de edición en compañía del director Christian Breslauer y el editor Andrew Morrow.

Breslauer ha colaborado anteriormente con la cantante en los videos musicales de "Yes, And?" y "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)", además de participar en el cortometraje "Brighter Days Ahead". Por su parte, Morrow cuenta con créditos en producciones musicales como "Renaissance: A Film by Beyoncé".

Así fue The Eternal Sunshine Tour

La gira comenzó el 6 de junio de 2026 en Oakland, California, y marcó el regreso de Ariana Grande a los escenarios con una serie de conciertos propios después de varios años concentrada en otros proyectos musicales y cinematográficos.

El espectáculo incluyó canciones de su álbum "Eternal Sunshine", así como éxitos de distintas etapas de su carrera y temas de producciones anteriores como "Positions", "Dangerous Woman" y "Thank U, Next".

Entre los temas interpretados estuvieron "Break Free", "Into You", "7 Rings", "One Last Time", "We Can't Be Friends" y "Eternal Sunshine".

La gira recorrió distintas ciudades de Norteamérica y Europa, con presentaciones en recintos como el Barclays Center de Nueva York, el Kia Forum y el Crypto.com Arena de Los Ángeles, además de una residencia en el O2 Arena de Londres, donde concluyó el recorrido el 1 de septiembre.

Ariana Grande prepara también el estreno de Focker-in-Law

El anuncio de la producción para Peacock coincide con una etapa de actividad cinematográfica para la intérprete, quien también forma parte del elenco de "Focker-in-Law", la cuarta entrega de la franquicia de comedia protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro.

En esta película, Grande interpreta a Olivia Jones, personaje relacionado con la familia Focker. El estreno en cines está programado para el 25 de noviembre de 2026.

Mientras tanto, los detalles sobre el proyecto audiovisual de The Eternal Sunshine Tour permanecen pendientes. La confirmación de Peacock como plataforma de lanzamiento representa el primer adelanto oficial para los admiradores que esperan volver a disfrutar de los conciertos de la cantante desde sus pantallas.