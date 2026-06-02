Ariana Grande estrena videoclip de terror junto a Justin Long

La cantante lanzó el video de 'Hate That I Made You Love Me', adelanto de su próximo álbum Petal, con una historia inspirada en el cine de suspenso

La cantante Ariana Grande presentó este lunes el videoclip oficial de “Hate That I Made You Love Me”, su más reciente sencillo, en una producción de estética cinematográfica y tintes de terror que cuenta con la participación del actor Justin Long.

El lanzamiento marca una nueva etapa en la carrera de la artista y sirve como carta de presentación de Petal, su octavo álbum de estudio, cuyo estreno está programado para el próximo 31 de julio.

Dirigido por Christian Breslauer, colaborador habitual de la cantante, el videoclip desarrolla una trama oscura en la que Justin Long interpreta a un personaje que mantiene cautiva a Ariana Grande en un búnker subterráneo.

ARTISTA FAZ ASSIM! Ariana Grande acaba de lançar o videoclipe mega produzido de “hate that i made you love me”.pic.twitter.com/b98t72RzFI — poponze (@poponze) June 1, 2026

La producción destaca por su atmósfera inquietante y por una narrativa inspirada en el cine de terror psicológico, en la que la protagonista busca revertir la situación y recuperar el control.

La fotografía estuvo a cargo de Janusz Kamiński, reconocido por su trabajo en numerosas películas de Steven Spielberg, lo que aporta una estética visual sofisticada y cinematográfica al proyecto.

Primer adelanto de una nueva era musical

“Hate That I Made You Love Me” fue lanzada como sencillo principal de Petal, el nuevo trabajo discográfico de Ariana Grande, que llega después del éxito de Eternal Sunshine y su edición especial Brighter Days Ahead.

La canción fue escrita y producida por la propia artista junto a Ilya y Max Martin, colaboradores recurrentes en algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Desde su publicación, el tema ha generado diversas interpretaciones entre los seguidores de la cantante, quienes consideran que la letra podría abordar una ruptura sentimental o incluso reflejar la relación de la artista con la opinión pública.

Además de complementar la narrativa de la canción, el videoclip incluye diversos elementos visuales que han despertado la curiosidad de los seguidores de Grande.

Algunos fanáticos consideran que varias escenas contienen pistas sobre las canciones que formarán parte de Petal, una estrategia que la intérprete ha utilizado anteriormente para generar expectativa alrededor de sus lanzamientos.

La artista describió recientemente el álbum como una obra que representa crecimiento y transformación, comparándolo con algo que florece incluso en medio de circunstancias difíciles.

Se prepara para volver a los escenarios

El estreno del sencillo coincide con los preparativos finales para la gira Eternal Sunshine, que comenzará el próximo 6 de junio en California.

Aunque el tour fue concebido inicialmente para promocionar su anterior producción discográfica, se espera que incluya varios temas inéditos pertenecientes a la nueva etapa musical de la cantante.

En declaraciones recientes, Ariana Grande también dejó abierta la posibilidad de que esta sea una de sus últimas giras en el corto plazo, al señalar que podría pasar bastante tiempo antes de regresar nuevamente a los escenarios con una gira de gran escala.