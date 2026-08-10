Ariana Grande debuta en el número 1 con ‘Petal’

Ariana Grande conquistó el número 1 del Billboard 200 con ‘Petal’, su séptimo álbum en alcanzar la cima y su mejor debut desde 2019

La cantante Ariana Grande consiguió su séptimo número 1 en la lista Billboard 200 con ‘Petal’, producción que abrió con 295 mil unidades equivalentes de álbum, en lo que representa su mejor estreno en siete años.

El desempeño del disco superó ampliamente las 227 mil unidades registradas por ‘Eternal Sunshine’ en 2024 y también quedó por encima de los debuts de ‘Sweetener’ y ‘Positions’.

Solo ‘Thank U, Next’ tuvo un estreno mayor

De los ocho álbumes de estudio de Grande, únicamente ‘Thank U, Next’ tuvo un lanzamiento más exitoso. En 2019, ese material comenzó con 360 mil unidades.

Del total alcanzado por ‘Petal’, 168 mil correspondieron a ventas de álbumes, cifra que representa la segunda mejor semana de ventas de Grande. Su récord en este apartado continúa en manos de ‘My Everything’, que en 2014 consiguió una cifra superior.

El formato físico también tuvo un papel importante, ya que aproximadamente 96 mil unidades fueron vendidas en vinilo. En tanto, el álbum acumuló 128.83 millones de reproducciones bajo demanda, equivalentes a 126 mil unidades SEA.

Grande encabeza una lista con pocos cambios

La llegada de ‘Petal’ modificó poco el resto del Top 10. Morgan Wallen bajó del primer al segundo puesto con ‘I'm the Problem’, que sumó 75 mil unidades, mientras que Olivia Rodrigo quedó en el tercer sitio con ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, con 74 mil.

El cuarto lugar correspondió a ‘Dandelion’ de Ella Langley, seguido por ‘The Great Divide’ de Noah Kahan, ‘Iceman’ de Drake, ‘One Thing at a Time’ de Wallen, ‘The Art of Loving’ de Olivia Dean, ‘Thriller’ de Michael Jackson y ‘Stick Season’ de Kahan.

Wallen y Kahan son actualmente los únicos artistas con dos producciones dentro de los primeros 10 lugares de la clasificación.

Por su parte, el sencillo ‘Music, Fashion, Film’ de Charli xcx abandonó el Top 10 después de debutar la semana anterior en la tercera posición con 75 mil unidades.

El séptimo número 1 de Grande también se coloca entre los lanzamientos más exitosos del año. ‘Petal’ registró el sexto mejor debut de 2026, por debajo de los estrenos de BTS con ‘Arirang’, Olivia Rodrigo con ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, Drake con ‘Iceman’, Harry Styles con ‘Kiss All the Time. Disco Occasionally’ y Noah Kahan con ‘The Great Divide’.

La escasa llegada de nuevos lanzamientos de grandes estrellas podría favorecer a Grande para conservar el primer puesto durante otra semana. Entre los materiales estrenados recientemente que podrían competir se encuentran los de Role Model y Ravyn Lenae, mientras que posteriormente podría aparecer como rival el primer álbum de Phoebe Bridgers en seis años.