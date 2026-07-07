Ariadne Díaz cumplirá promesa tras eliminación de México

La publicación provocó una ola de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos le recordaron que las apuestas deben cumplirse

La derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra dejó a Ariadne Díaz con una promesa pendiente. La actriz había asegurado que, si el Tricolor no conseguía la victoria, se cortaría el cabello, por lo que ahora deberá cumplir con la apuesta que hizo ante sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Ariadne compartió su apoyo a la Selección Mexicana antes del encuentro y, confiando en el triunfo del equipo nacional, prometió despedirse de su larga cabellera si el resultado no favorecía al Tricolor.

La actriz confirmó que respetará su apuesta

Tras el silbatazo final y la eliminación de México, la actriz reapareció para reconocer que perdió la apuesta. Con buen humor, aseguró que cumplirá su palabra y próximamente mostrará el cambio de imagen que realizará.

La publicación provocó una ola de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos le recordaron que las apuestas deben cumplirse, otros le pidieron que conserve su característico look y tome la situación como una simple broma.

Su publicación generó cientos de reacciones

Ariadne Díaz se sumó así a las celebridades que vivieron intensamente la participación de la Selección Mexicana en el Mundial y que compartieron su pasión por el futbol a través de redes sociales.