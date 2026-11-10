Ari Telch genera alarma tras publicar mensaje de auxilio

El protagonista de la telenovela “Mirada de mujer” afirmó en redes sociales estar en peligro en Cuernavaca antes de aparecer en Veracruz.

El actor Ari Telch encendió las alarmas en redes sociales luego de compartir una publicación en su cuenta oficial de Facebook en la que aseguró estar en peligro y solicitó ayuda, al insinuar que podría encontrarse privado de su libertad.

En el mensaje, el protagonista de la telenovela Mirada de mujer señaló que una mujer lo estaba persiguiendo y que desconocía su ubicación exacta.

"No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica", escribió el histrión, mencionando además que presuntamente se encontraba en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Preocupación por publicaciones en redes y contradicciones en Veracruz

La inquietud entre sus seguidores aumentó debido a que el actor aseguró contar con escasos alimentos y sentir temor de consumirlos por sospechar que la mujer intentaba hacerle daño. Junto al texto, Telch adjuntó una fotografía en la que aparece acompañado de la persona señalada y pidió apoyo a la comunidad digital para lograr su identificación.

Sin embargo, la incertidumbre cobró una nueva dimensión horas más tarde al comenzar a circular un video grabado en el zócalo de Veracruz, donde se aprecia al actor bailando con una mujer. Dicha publicación fue acompañada por el texto.

"Veracruz. Mi futura tierra. Ligándome a las bellas jarochas", lo que generó confusión sobre el contexto y la veracidad de su llamado de auxilio inicial.

Antecedentes de salud mental y estatus de las autoridades

Cabe recordar que el actor ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II y ha abordado temas de salud mental a través de proyectos como el monólogo D’Mente. Pese a ello, hasta el momento no existe confirmación institucional que vincule su publicación reciente con alguna crisis relacionada con su condición médica.

De igual forma, no se ha confirmado formalmente que Ari Telch haya sido víctima de secuestro ni se han esclarecido del todo las circunstancias detrás de sus mensajes, por lo que su entorno y seguidores permanecen a la espera de un reporte oficial sobre su estado de salud y localización.