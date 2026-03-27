AriGameplays reúne a cientos de fans y anuncia nueva música

Durante un meet and greet, la streamer y cantante regiomontana anunció que está por lanzar nueva música de su prouyecto Aria Bela

La creadora de contenido AriGameplays reunió a cientos de seguidores durante un meet and greet realizado en Monterrey, donde además adelantó detalles sobre nueva música de su proyecto artístico Aria Bela.

Gran convocatoria desde temprana hora

El evento generó gran convocatoria desde temprana hora. Algunos fans arribaron al lugar desde las 10:00 de la mañana con la intención de convivir con la influencer, tomarse fotografías y obtener un autógrafo.

Adelanta nueva música de Aria Bela

Durante una breve entrevista, AriGameplays confirmó que se encuentra trabajando en nuevos temas para Aria Bela, su faceta musical lanzada en 2024. Aunque reconoció que incursionar en la música ha sido un reto mayor al esperado, aseguró que continúa desarrollando nuevas producciones que podrían anunciarse en aproximadamente dos meses.

“Hacer música es más complicado de lo que esperaba”, comentó, al tiempo que reiteró su compromiso con este proyecto".

Trayectoria y crecimiento en plataformas digitales

AriGameplays inició su carrera en redes sociales a temprana edad y actualmente es una de las figuras más influyentes en plataformas como YouTube y Twitch, donde acumula millones de seguidores. Su proyecto Aria Bela, compuesto por cinco canciones, ha tenido una recepción positiva entre su comunidad.

Cercanía con sus seguidores

La streamer también agradeció el cariño de sus fans, quienes le llevaron regalos, flores y diversos detalles durante el encuentro, destacando la cercanía que mantiene con su audiencia.

Evento con temática especial en Monterrey

El meet and greet se llevó a cabo en un restaurante de comida rápida ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, el cual actualmente cuenta con una temática especial de Hello Kitty por tiempo limitado, lo que atrajo aún más la atención de los asistentes.

Con este evento, AriGameplays refuerza su conexión con su comunidad y mantiene la expectativa en torno a su próxima etapa musical como Aria Bela.

Con información de Miranda Cervantes.....