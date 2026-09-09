Ari Borovoy y su hermano Jack, distanciados sin reconciliación

Ari y Jack Borovoy estarían distanciados, una situación que también pondría en duda el futuro de su sociedad al frente de Bobo Producciones.

Las cosas no estarían pasando por su mejor momento entre Ari y Jack Borovoy. De acuerdo con información que ha trascendido en medios, los hermanos y socios estarían enfrentados y, por ahora, no se vislumbra una reconciliación cercana.

El distanciamiento no solamente tendría implicaciones familiares, pues ambos son fundadores de Bobo Producciones, empresa que han manejado en conjunto durante años. La situación también genera dudas sobre el futuro de su sociedad y sobre cómo podrían continuar trabajando juntos en sus diferentes proyectos.

Y es que dentro de la empresa se encuentran importantes proyectos y artistas, entre ellos Matute, Lupita D’Alessio, La Lupita, La La Love You, Taburete y el 90’s Pop Tour, espectáculo que durante más de una década ha reunido a grandes figuras de la música de los años noventa.

Hasta el momento, no se ha hecho pública una versión de los hermanos Borovoy que explique las razones de este supuesto conflicto ni se conoce cómo podría resolverse su sociedad. La información señala que ninguno de los dos estaría dispuesto a ceder, por lo que el futuro de su relación laboral permanece en incertidumbre.

Aunque hoy parece complicado pensar en una reconciliación, la historia de otros hermanos de la música demuestra que las diferencias también pueden quedar atrás. Por ahora, queda abierta la pregunta: ¿podrán Ari y Jack Borovoy arreglar sus diferencias y volver a trabajar juntos?