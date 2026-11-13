Ari Borovoy reacciona a la separación de JNS y Bobo Producciones

Durante su visita a Monterrey, el productor afirmó que conocía los planes de Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía tras 12 años.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ari Borovoy reaccionó al fin de la relación profesional entre JNS y Bobo Producciones, luego de que Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía anunciaran que comenzarán una nueva etapa en su carrera, después de trabajar durante 12 años con la empresa.

El productor estuvo en Monterrey para presentar su conferencia empresarial "Un pie tras otro pie… El camino del éxito", encuentro en el que compartió parte de su experiencia profesional y en el que también fue cuestionado sobre la decisión de las integrantes de JNS.

Al preguntarle cómo había terminado la relación laboral con las cantantes, Ari respondió: "Increíble, increíble, increíble", aunque no profundizó en los detalles de la separación.

Conocimiento previo y respaldo a la nueva etapa de JNS

Lo que sí dejó claro es que la noticia no lo tomó por sorpresa, pues aseguró que conocía los planes de Angie, Melissa y Regina desde tiempo atrás.

"De ninguna manera me sorprende. Estoy enteradísimo de esto desde hace mucho, desde hace un rato", comentó.

Borovoy también expresó el cariño que conserva por las integrantes del grupo, con quienes compartió una relación profesional durante más de una década.

"Estas mujeres fueron, son y siempre serán mis niñas consentidas", dijo, además de desearles que les vaya muy bien en esta nueva etapa. También destacó que son mujeres inquietas, con iniciativa y muchas ganas de emprender nuevos proyectos.