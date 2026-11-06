¡Arde La Granja VIP! Ivonne Montero y Mono Osuna se enfrentan

Mono Osuna explicó su decisión de nominar a Ivonne Montero y cuestionó su comportamiento en la competencia, al asegurar que no confía en ella.

Las diferencias entre Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna quedaron más que claras durante la Asamblea de La Granja VIP de este miércoles 4 de noviembre, donde ambos intercambiaron reclamos y dejaron ver que la relación entre ellos está lejos de mejorar.

El enfrentamiento comenzó cuando Mono tomó la palabra para explicar por qué decidió nominar a la actriz. El participante cuestionó su comportamiento dentro de la competencia y aseguró que no termina de confiar en ella.

Entre sus señalamientos, mencionó que Ivonne suele pedir cámara y puso en duda algunas de sus actitudes frente a sus compañeros, además de recordar situaciones anteriores en las que, desde su perspectiva, la actriz no había mostrado una actitud congruente.

Ivonne no se quedó callada y respondió a los comentarios de su compañero, cuestionando su manera de actuar y asegurando que no tenía autoridad moral para señalarla.

“¡No tienes moral!”, le reclamó durante el intercambio, al tiempo que defendió su participación en las actividades de la granja y rechazó los señalamientos sobre su desempeño.

La discusión subió de tono cuando ambos continuaron defendiendo sus posturas frente al resto de los participantes. Mientras Mono sostuvo sus razones para desconfiar de ella, Ivonne dejó claro que no estaba de acuerdo con la forma en que la estaba juzgando.

El enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Asamblea, en una semana en la que las estrategias y los roces entre los granjeros siguen marcando la competencia.