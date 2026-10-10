Arde La Granja VIP 2 rumbo al 'Viernes de Traición'

Un competidor tomará una drástica decisión en vivo que romperá alianzas previas a la esperada gala de eliminación dominical.

¿Qué nominado logrará salir de la zona de peligro y qué granjero terminará sufriendo un duro revés en el famoso “Viernes de La Traición”? La tensión alcanza su punto máximo dentro de la segunda temporada de La Granja VIP con la llegada de una de las dinámicas más polémicas y estratégicas del reality show transmitido por Azteca Uno.

¿En qué consiste la dinámica de “La Traición”?

El Viernes de La Traición es la prueba decisiva que pone a prueba las alianzas, la estrategia y la lealtad entre los participantes previo al fin de semana de expulsión:

Salvar a uno para sentenciar a otro

La mecánica le otorga a un competidor el poder de rescatar a uno de los nominados actuales de la placa. Sin embargo, el beneficio implica una dura consecuencia; para sacar a un compañero del riesgo, se debe colocar de manera directa a otro granjero que no estaba nominado, mandándolo a la tabla de sentencia y poniéndolo a merced de la votación del público.

Esta decisión rompe pactos, genera intensos enfrentamientos en vivo y cambia por completo el rumbo del juego.

Lista de nominados en riesgo

A la espera de los giros de esta noche, la lista actual de sentenciados de la semana la integran Kevyn, Natalia, Pimpinela, Julio y Pascal. Uno de ellos —o quien resulte afectado tras la traición— abandonará definitivamente la competencia en la gala de eliminación del próximo domingo.

Para no perderte ningún detalle del reality, el 24/7 está en vivo a través de la plataforma Disney+. De lunes a viernes a las 8:30 P.M. por la señal principal de Azteca Uno puedes ver las galas diarias, y todos los domingos a las 8:00 P.M. en vivo por Azteca Uno y en simulcast por Disney+ la gala de eliminación.