Archie tendrá película live action fiel a los comics clásicos

Universal prepara una película de Archie dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que promete regresar al estilo ligero de los cómics clásicos

Archie Andrews y su icónica pandilla volverán al cine con una adaptación live action que busca rescatar la esencia de los cómics publicados en los años 40. Tras el fenómeno televisivo de Riverdale, Universal Pictures apuesta por una versión más cercana al tono ligero, juvenil y humorístico de las historietas originales.

El proyecto estará liderado por Phil Lord y Christopher Miller, cineastas reconocidos por éxitos como The Lego Movie y Spider-Man: Into the Spider-Verse, quienes trabajarán junto al guionista Tom King, autor de cómics y encargado también del libreto de la próxima película de Supergirl.

A diferencia de Riverdale, caracterizada por su estilo oscuro y dramático, esta nueva propuesta busca resaltar la amistad, los enredos amorosos y la frescura cotidiana que siempre marcaron las historias de Archie.

Los productores aseguran que se trata de un proyecto pensado tanto para los seguidores de toda la vida como para nuevas generaciones, con la promesa de llevar a la pantalla grande un clásico atemporal.