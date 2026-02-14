Arath De La Torre le echa la mano a Roxana Castellanos

La actriz iba a participar en la gira de 'Enrollados' junto a Adal Ramones e integrantes de 'Otro Rollo' sin embargo, se canceló debido a que tuvieron problemas

Arath de La Torre se encuentra en Monterrey para presentar una obres de teatro y previo al show habló acerca de la nueva participación de su compañera Roxana Castellanos a “La Señora Presidenta”.

“Hemos hecho muchas cosas juntos y trabajamos muy bien y creo que es un regalo de vida compartir el escenario en una obra tan padre, como lo es la Señora Presidenta” comentó Arath.

La actriz iba a participar en la gira de 'Enrollados' junto a Adal Ramones e integrantes de 'Otro Rollo' sin embargo, se canceló debido a que tuvieron problemas con el elenco y los organizadores.