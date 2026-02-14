Arath De La Torre le echa la mano a Roxana Castellanos

Arath de La Torre se encuentra en Monterrey para presentar una obres de teatro y previo al show habló acerca de la nueva participación de su compañera Roxana Castellanos a “La Señora Presidenta”.
“Hemos hecho muchas cosas juntos y trabajamos muy bien y creo que es un regalo de vida compartir el escenario en una obra tan padre, como lo es la Señora Presidenta” comentó Arath.
La actriz iba a participar en la gira de 'Enrollados' junto a Adal Ramones e integrantes de 'Otro Rollo' sin embargo, se canceló debido a que tuvieron problemas con el elenco y los organizadores.
“Roxana está feliz y es lo que más me pone a mí, más contento porque es una actriz muy querida, no solamente con nosotros en el medio, sino por todo el público, se ha ganado el cariño y el respeto de todo el público” dijo Arath.