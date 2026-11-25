La película "Aquamarine", estrenada en 2006, continuará su historia en televisión. Disney autorizó una temporada completa de "Aquamarine: The Series", producción que llegará a Disney+ y Disney Channel con el regreso de Emma Roberts y Jake McDorman, quienes participaron en el filme original.

El anuncio se realizó el 24 de noviembre de 2026, después de que el proyecto recibiera inicialmente una orden para desarrollar un episodio piloto. La nueva producción retomará la historia dos décadas después y presentará a una nueva generación de personajes.

The ocean is calling! 🐚 Aquamarine: The Series is coming soon to Disney Channel and Disney+. https://t.co/NXmtR8YbH0 — Disney Channel (@DisneyChannel) November 24, 2026

¿De qué tratará la serie de Aquamarine?

La trama estará centrada en Coral, una adolescente que se muda a un pueblo costero y comienza a investigar la desaparición de su madre. Durante esa búsqueda descubre que es mitad sirena y que tiene poderes mágicos que empiezan a manifestarse.

Coral es hija de Raymond y Aquamarine. Su padre, interpretado nuevamente por Jake McDorman, ahora es un padre soltero que intenta acompañar a su hija mientras enfrenta su creciente independencia y sigue lidiando con la ausencia de la sirena.

La historia también explorará la identidad, la adolescencia, los vínculos familiares y los secretos que permanecen ocultos bajo el mar.

Emma Roberts y Jake McDorman regresan a sus personajes

Emma Roberts volverá a interpretar a Claire Brown, aunque su participación será como estrella invitada. Además, será productora ejecutiva de la serie.

Por su parte, Jake McDorman retomará el papel de Raymond, el joven salvavidas que en la película original se convierte en el interés amoroso de Aquamarine. En esta nueva etapa tendrá un papel regular dentro del elenco y también participará como productor ejecutivo.

La protagonista será Kenzi Richardson, quien interpretará a Coral. El reparto también incluye a Briella Guiza como Mia, la mejor amiga de la adolescente; Annika Reese como Paige, una figura destacada del club de playa, y Theodore Dalton como August, un surfista que despierta el interés de Coral.

¿Regresarán Sara Paxton y JoJo?

Por ahora, no se ha confirmado la participación de Sara Paxton, quien interpretó a Aquamarine en la cinta original, ni de Joanna "JoJo" Levesque, quien dio vida a Hailey.

La nueva historia gira precisamente alrededor de la ausencia de Aquamarine y de los motivos que llevaron a Coral a crecer sin conocer a su madre. La producción plantea ese misterio como uno de los elementos centrales de la trama.

Quién está detrás de Aquamarine: The Series

Sarah Watson, creadora de "The Bold Type", está a cargo del guion y será productora ejecutiva. Elizabeth Allen Rosenbaum, directora de la película de 2006, también regresará para dirigir el episodio piloto y participar como productora ejecutiva.

Susan Cartsonis, productora del largometraje original, forma parte nuevamente del equipo de producción.

La película "Aquamarine" se estrenó hace 20 años y está basada en la novela homónima de Alice Hoffman. La historia seguía a dos amigas que encontraban a una sirena y decidían ayudarla a demostrar que el amor verdadero existe.

La serie todavía no tiene una fecha de estreno anunciada, pero su aprobación para una temporada completa confirma que la historia continuará en Disney+ y Disney Channel.