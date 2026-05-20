Aqua se separa tras 30 años de éxito con 'Barbie Girl'

Fue en 1997 cuando lanzaron su álbum debut, Aquarium, el cual los catapultó a la fama con el pegajoso éxito del reconocido juguete

Luego de 30 años de carrera, el grupo Aqua anunció su separación definitiva tras conquistar al mundo con su éxito Barbie Girl.

A través de un comunicado, los miembros de la agrupación lanzaron un comunicado en el que agradecen a sus seguidores por el apoyo y el tiempo compartido.

"Queridos todos: Tras muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo de AQUA como grupo en directo. AQUA ha sido una parte tan importante de nuestras vidas, y juntos hemos tenido la oportunidad de vivir más de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Hemos viajado por el mundo innumerables veces, hemos conocido a muchísima gente maravillosa, hemos cantado junto a millones de vosotros y hemos compartido recuerdos que llevaremos con nosotros para siempre. Cuando llevas tanto tiempo juntos, también aprendes cuándo es el momento de proteger lo que habéis creado juntos. Para nosotros, este nos parece el momento adecuado para decir adiós, mientras los recuerdos aún están vivos y el amor por la música, la historia y el uno por el otro permanece intacto. Desde lo más profundo de nuestro corazón: gracias a todos los que habéis formado parte de este viaje durante los últimos 30 años. Gracias por el amor, la energía, el apoyo y por todos los momentos que hemos compartido juntos.

De aquí en adelante, nada más que amor y gratitud. Amor infinito"

¿Cómo fueron los primeros años del grupo Aqua?

Este cuarteto inició su carrera a mediados de la década de los 90's con una alineación que se mantuvo durante varios años: Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted y Claus Norreen.

Fue en 1997 cuando lanzaron su álbum debut, Aquarium, el cual los catapultó a la fama con el éxito "Barbie Girl".

Este sencillo no era solo una melodía pegajosa; tenía un trasfondo de sátira social sobre los estereotipos de belleza y la superficialidad.

Sin embargo, esto generó una demanda por parte de la fábrica de juguetes, en donde reclamaban el daño a su reputación, pero se determinó que la

Después de un segundo disco con menos impacto comercial, el grupo decidió separarse en 2001 debido a tensiones internas.