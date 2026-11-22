Mono y Manelyk coincidieron en sacar primero a Niurka y luego a Julio, además de analizar las actitudes de ambos dentro del reality.

Una conversación en el área de regaderas y vestidores de “La Granja VIP 2” encendió la estrategia dentro del reality luego de que Mono y Manelyk, quienes están nominados esta semana, coincidieran en el orden en que les gustaría ver eliminados a sus compañeros durante las próximas semanas, apuntando directamente contra Niurka y Julio.

En la transmisión del 24/7, ambos participantes fueron capturados mientras conversaban sobre cómo visualizan el avance del juego junto a Kunno. Al plantear qué movimientos preferirían en las siguientes galas, mencionan primero la salida de Niurka y después la de Julio, asegurando que, tras la eliminación de ambos, el panorama cambiaría por completo en la competencia.

Señalamientos contra Niurka y análisis de su actitud

Durante el intercambio, Mono celebra la posibilidad de que ambos salgan y lanza una frase contundente al referirse a ese escenario.

"Diría yo: se fue el cáncer", comentario con el que Manelyk se mostró de acuerdo.

Más adelante en la charla, Manelyk cuestiona por qué ambos compañeros tienen actitudes tan similares —planteando si se debe a la edad, cultura o hábitos— y evita calificarlos directamente como "malos", mientras Mono expone su lectura sobre el comportamiento de Niurka dentro de la granja.

“¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, Niurka siempre ha estado en polémicas, en pleitos, o sea, conflicto. Entonces ella creció a la defensiva. Entonces ya piensa que todo el mundo está en su contra siempre, que la van a atacar... Es su naturaleza, güey, ya está acostumbrada a eso”.

Estas reacciones de ambos participantes generaron reacciones inmediatas entre los seguidores del programa en redes sociales, donde el público dividió opiniones respecto a las nominaciones y los votos rumbo a la próxima gala de eliminación de “La Granja VIP 2”.