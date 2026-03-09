Apunta Paul Thomas Anderson al Oscar 2026 a Mejor Director

El cineasta lidera los pronósticos tras dominar la temporada de premios. Su película 'One Battle After Another' compite con 13 nominaciones.

Paul Thomas Anderson encabeza las predicciones para ganar el Óscar a mejor director en la próxima ceremonia de la Academia, impulsado por el éxito de su película 'One Battle After Another'. El cineasta llega como favorito tras dominar gran parte de la temporada de premios en esta categoría.

La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro, se ha consolidado como una de las producciones más reconocidas del año y también compite en varias categorías importantes de los premios.

Anderson llega como favorito tras dominar la temporada

El director nacido en Los Ángeles ha acumulado importantes reconocimientos por su trabajo en la cinta. Durante la temporada de premios obtuvo el BAFTA, el Globo de Oro y el premio del Directors Guild of America (DGA), galardones que suelen marcar tendencia rumbo a los Óscar.

En la 98ª edición de los Premios de la Academia, Anderson competirá contra Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie y Joachim Trier. La ceremonia está programada para realizarse el 15 de marzo.

A pesar de su trayectoria, Anderson todavía no ha ganado un Óscar como director, aunque ha sido nominado en tres ocasiones en esa categoría y en total ha recibido once nominaciones a lo largo de su carrera.

'One Battle After Another' acumula 13 nominaciones

La película dirigida por Anderson es una de las más nominadas del año con 13 candidaturas. La historia sigue a Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, un revolucionario que debe rescatar a su hija tras enfrentar a un supremacista blanco interpretado por Sean Penn.

El filme es la segunda producción con más nominaciones en los Óscar 2026, solo detrás de 'Sinners' ('Pecadores'), que lidera con 16 candidaturas.

Ryan Coogler aparece como su principal rival

Uno de los principales competidores de Anderson es el director Ryan Coogler, quien también ha recibido reconocimiento por su película 'Sinners'. La historia se centra en dos hermanos gemelos que intentan abrir un club nocturno para la comunidad afroamericana, pero sus planes cambian cuando un grupo de vampiros irrumpe en el lugar.

Si Coogler gana el premio, podría marcar un hecho histórico al convertirse en el primer director negro en obtener el Óscar a mejor director en la historia de la Academia.

Tanto Anderson como Coogler también están nominados en categorías de guion, aunque en apartados distintos: el primero por mejor guión adaptado y el segundo por mejor guión original.