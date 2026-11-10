Apoya Pablo Montero a Natalia tras salir de La Granja VIP 2

El artista difundió un video en redes para respaldar a la actriz tras la confirmación de su relación sentimental dentro del programa.

Tras la salida de Natalia Alcocer, el cantante y actor mexicano Pablo Montero compartió un mensaje de respaldo hacia la actriz, esto luego de que la participante decidiera abandonar el reality La Granja VIP 2 por salud mental.

A través de sus redes sociales, el artista le dedicó unas palabras de apoyo y respeto ante la decisión tomada. En la publicación, acompañada por un video donde aparece con sombrero y lentes oscuros frente a un estudio con reconocimientos y premios, Montero expresó.

"Amo completamente que te hayas priorizado y que tu decisión haya sido pensando en ti y lo que tú deseas. Nos vemos pronto. Aquí estoy para ti".

Romance dentro de La Granja

Tras confirmar un romance dentro del show, la audiencia espera saber cómo continuarán su relación fuera de las cámaras, recordando que antes de que la actriz y creadora de contenido decidiera salir, el cantante expresó también su apoyo constante hacia ella.

Mensajes de solidaridad en redes sociales

El gesto de Pablo Montero resonó rápidamente entre los seguidores del programa, quienes han seguido de cerca las intensas dinámicas y los momentos límite que llevaron a la salida voluntaria de Alcocer de la competencia.

Con este mensaje, el intérprete refrendó el respaldo incondicional hacia la actriz en esta nueva etapa fuera del encierro, mientras los fanáticos se mantienen al pendiente de los nuevos acontecimientos en torno a la pareja y al desarrollo de la competencia.