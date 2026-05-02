Apoya Meryl Streep a Kimmel mientras Trump exige despido

El conductor fue blanco de críticas por comentarios políticos, pero figuras del espectáculo reaccionan al conflicto con el presidente.

La actriz Meryl Streep expresó su respaldo público a Jimmy Kimmel en medio de la presión ejercida por Donald Trump, quien exigió a ABC y Disney que despidan al conductor tras una controversia por comentarios en su programa.

El conflicto surge luego de que el presidente de EUA criticara duramente al presentador por un segmento satírico, al tiempo que pidió su salida inmediata de la televisión. La situación escaló rápidamente y volvió a colocar en el centro el debate sobre los límites del humor político y la libertad de expresión en medios.

¿Qué dijo Meryl Streep sobre Jimmy Kimmel?

De acuerdo con reportes, la actriz se posicionó del lado del conductor, reconociendo el papel que desempeña frente a la presión política.

“Estás llevando la bandera de la libertad de prensa”.

El respaldo de Streep se suma a otras voces dentro de la industria que han cuestionado los intentos de presionar a cadenas televisivas por el contenido de sus programas.

¿Por qué Donald Trump pidió su despido?

Trump solicitó públicamente que ABC y Disney despidieran a Kimmel tras un monólogo en el que el comediante hizo una broma sobre la primera dama, lo que fue calificado por el mandatario como inapropiado y dañino.

¿Cómo respondió Jimmy Kimmel a la polémica?

El conductor rechazó las acusaciones y defendió su trabajo, señalando que la comedia política forma parte de la tradición televisiva en EUA.

En su programa, también sugirió que los llamados a despedirlo podrían tener otro objetivo político.

“Está pidiendo que me despidan para distraernos de los archivos Trump-Epstein”.

La confrontación entre ambos no es nueva. En 2025, Kimmel ya enfrentó una suspensión temporal de su programa tras críticas similares y presiones externas hacia la cadena.