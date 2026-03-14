Apoya Juanes a Ricky Martin y celebra fuerza latina

El cantante colombiano dijo que disfrutó el show del Super Bowl y destacó el impacto de los artistas latinos como Ricky Martin y Bad Bunny

Juanes se presentó la noche del jueves en Monterrey y, ante un lleno total, el cantante colombiano conquistó al público con un concierto que se extendió por más de una hora y media.

El artista interpretó varios de los temas más representativos de su trayectoria, lo que provocó la respuesta del público regiomontano que acompañó cada canción durante el espectáculo.

Juanes habla del show de Bad Bunny y Ricky Martin

La tarde del viernes, Juanes llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde brevemente habló con medios de comunicación antes de continuar su agenda.

De prisa, el cantante mencionó que sí tuvo oportunidad de ver el Super Bowl, donde se presentaron Bad Bunny y Ricky Martin.

“Yo lo vi y me encantó, la verdad”.

El intérprete también comentó que, hasta ahora, no ha existido un acercamiento para realizar alguna colaboración musical con los artistas.

Concierto en Monterrey reúne a miles de fans

Durante el concierto en la ciudad, el cantante colombiano interpretó algunos de sus temas más conocidos como “La Camisa Negra”, “La Paga”, “Fotografía” y “A Dios le Pido”, canciones que forman parte de su repertorio más reconocido.

Al finalizar el espectáculo, Juanes agradeció el recibimiento del público regiomontano.

“Bien agradecido con el público de Monterrey, feliz de la vida, la verdad”.

Presenta su nuevo disco

Además de su presentación en la ciudad, el cantante anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado “JuanesTeban”, material con el que continúa su actividad musical.