Aplazan venta de boletos para musical de Ariana Grande

La venta de entradas para Sunday in the Park With George se retrasó hasta otoño, aunque el estreno en Londres sigue previsto para el próximo verano

La reposición del musical Sunday in the Park With George, protagonizada por Ariana Grande y Jonathan Bailey, retrasará la venta de entradas hasta el otoño, aunque el montaje mantiene previsto su estreno para el próximo verano en Londres.

De acuerdo con información publicada por Variety, los productores decidieron aplazar el inicio de la venta de boletos para esperar a que Grande concluya su gira The Eternal Sunshine Tour, que actualmente desarrolla por Estados Unidos.

Originalmente, las entradas para el espectáculo estaban programadas para salir a la venta en mayo; sin embargo, los organizadores optaron por modificar el calendario y lanzar la venta durante el otoño.

La gira de Ariana Grande finalizará el próximo 1 de septiembre con una serie de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres, Reino Unido. Tras esa fecha, se espera que se habiliten las entradas para la esperada producción teatral.

Ariana Grande y Jonathan Bailey encabezan el elenco

En esta nueva versión del reconocido musical de Stephen Sondheim, Ariana Grande interpretará los papeles de Dot y Marie, personajes que fueron representados originalmente por Bernadette Peters en la producción estrenada en 1983.

Jonathan Bailey dará vida a George Seurat, artista cuya famosa pintura Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte sirvió como inspiración para la historia del musical.

La dirección estará a cargo de Marianne Elliott, ganadora de premios Tony y Olivier, mientras que el diseño escénico será realizado por Tom Scutt.

Las audiciones para completar el reparto se llevarán a cabo durante este verano, mientras el equipo prepara el estreno en el Barbican Centre de Londres, programado para principios de junio de 2027.

Alta expectativa tras el éxito de 'Wicked'

La participación de Ariana Grande y Jonathan Bailey ha generado gran expectativa luego de que ambos actores protagonizaran junto con Cynthia Erivo la adaptación cinematográfica de Wicked, producción que superó los mil millones de dólares en recaudación.

Ante la previsión de una alta demanda, el Barbican Centre y los productores buscan garantizar un proceso de venta de entradas estable y evitar posibles problemas técnicos cuando se habiliten los boletos.

Sunday in the Park With George es una producción de Empire Street Productions presentada en colaboración con el Barbican Centre, donde se prepara el regreso de una de las obras más reconocidas de Stephen Sondheim con un nuevo elenco protagonista.