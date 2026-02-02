Aparece en archivos Epstein el director del documental de Melania

Fotos desclasificadas de los archivos Epstein muestran a Brett Ratner en reuniones con el magnate, en medio del estreno fallido de su documental sobre Melania

El director de cine Brett Ratner, responsable del documental Melania, aparece en documentos desclasificados de los llamados “archivos Epstein”, de acuerdo con un reporte difundido este domingo por la BBC.

Entre las fotografías reveladas destaca una imagen sin fecha en la que Ratner aparece abrazando a una joven, ambos sentados en un sofá junto a Jeffrey Epstein y otra mujer.

Los rostros de las dos jóvenes están cubiertos, por lo que no es posible identificar su edad.

El material forma parte de un conjunto de imágenes donde el cineasta aparece en lo que parecen ser mansiones del financiero, en solitario, con Epstein o acompañado de mujeres cuyos rostros también están ocultos.

Antecedentes de acusaciones

Ratner, actualmente de 56 años, es conocido por dirigir la saga Rush Hour (Hora Punta) y X-Men: The Last Stand (X-Men: La decisión final).

En 2017 enfrentó acusaciones de conducta inapropiada por parte de al menos seis actrices, en el contexto del movimiento Me Too.

Una de ellas aseguró que el director se masturbó frente a ella durante un rodaje.

A través de sus abogados, Ratner negó todas las acusaciones.

Estreno discreto de Melania

La revelación de las imágenes coincide con el estreno del documental Melania en salas de cine, el cual ha tenido una recepción muy limitada antes de su llegada a plataformas de streaming.

De acuerdo con filtraciones, Amazon invirtió 40 millones de dólares en el proyecto, de los cuales 28 millones habrían sido destinados a Melania Trump.

La producción muestra los supuestos entresijos de la primera dama en los días previos a la toma de posesión de Donald Trump para un segundo mandato.

Críticas y polémica interna

Este domingo, la revista Rolling Stone calificó el documental como “un fracaso en prácticamente todos los aspectos” y reveló, citando a miembros del equipo, que el rodaje fue caótico y desorganizado.

Aunque parte del equipo evitó criticar directamente a Melania Trump, sí señalaron a Ratner por faltas de respeto reiteradas, al grado de que varios integrantes solicitaron no aparecer en los créditos, para evitar que su nombre quedara vinculado al del director en el futuro.