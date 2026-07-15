Anya Taylor-Joy revela que leerá por primera vez a Tolkien

Anya Taylor-Joy reveló que está a punto de leer por primera vez las novelas de J.R.R. Tolkien, luego de incorporarse al elenco de El Señor de los Anillos

La actriz Anya Taylor-Joy reveló que está a punto de leer por primera vez las novelas de J.R.R. Tolkien, luego de incorporarse al elenco de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, la próxima película ambientada en la Tierra Media.

Durante el estreno de Lucky, la actriz contó que en su infancia era una gran admiradora de Harry Potter y que, por iniciativa propia, pensaba que solo podía ser fan de una de las dos sagas.

"De hecho, estoy a punto de leer los libros ahora mismo", comentó. También recordó que durante la pandemia vio por primera vez toda la trilogía de El Señor de los Anillos y descubrió que podía disfrutar ambas franquicias.

Emocionada por interpretar a una elfa

Al hablar sobre su incorporación a La caza de Gollum, Taylor-Joy aseguró sentirse entusiasmada con el proyecto y bromeó con que le gustaría que en su lápida pudiera leerse la frase "Elfa letal", ya que consideraría que hizo un buen trabajo en este planeta.

En junio se confirmó que la actriz dará vida a Seren, una elfa Sindar del Reino del Bosque descrita como una agente leal y de confianza del rey Thranduil.

Con esta incorporación se suma a otros nuevos integrantes del reparto como Kate Winslet, Leo Woodall y Jamie Dornan, quien asumirá el papel de Aragorn en sustitución de Viggo Mortensen.

Una nueva historia en la Tierra Media

La película será dirigida por Andy Serkis, quien además volverá a interpretar a Gollum. La historia se desarrollará entre los acontecimientos de El Hobbit y La Comunidad del Anillo, siguiendo la misión de Aragorn para localizar a la criatura obsesionada con el Anillo Único.

El reparto también contará con el regreso de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como el rey Thranduil.

Sobre el cambio de actor para interpretar a Aragorn, Serkis señaló recientemente que Viggo Mortensen está entusiasmado con el rumbo que ha tomado la producción. Aunque evitó profundizar sobre las decisiones de reparto, expresó su satisfacción por la incorporación de Jamie Dornan y aseguró que Mortensen comparte ese entusiasmo.