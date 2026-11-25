La actriz Anya Taylor-Joy contó que se quedó sin palabras al encontrarse con Ian McKellen en el rodaje de The Hunt for Gollum

La actriz Anya Taylor-Joy vivió un momento que difícilmente olvidará durante el rodaje de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, la nueva película ambientada en la Tierra Media. La intérprete confesó que se quedó sin palabras cuando conoció personalmente a Ian McKellen, quien volverá a dar vida al emblemático mago Gandalf.

En una entrevista con la revista Dazed, Taylor-Joy recordó su reacción al encontrarse por primera vez con el actor británico caracterizado como el célebre personaje creado por J.R.R. Tolkien.

"No estaba preparada. Me quedé muda. Y él es el hombre más encantador, divertido y maravilloso, pero ¡ese es Gandalf!", expresó la actriz al recordar el encuentro.

La protagonista de Furiosa reconoció que, pese a compartir el espacio de trabajo con reconocidas figuras de la industria cinematográfica, ver a McKellen convertido nuevamente en el mago fue una experiencia que la sorprendió por completo.

Anya Taylor-Joy interpretará a una elfa en la nueva película

La actriz formará parte de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con el personaje de Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque y una agente de confianza del rey Thranduil.

Su incorporación representa una nueva participación dentro de una de las franquicias cinematográficas más reconocidas de Warner Bros., luego de sus trabajos en Mad Max: Fury Road y Dune.

La película estará dirigida por Andy Serkis, quien también retomará su interpretación de Gollum. La historia se desarrollará antes de los acontecimientos de The Fellowship of the Ring y se centrará en la búsqueda de Gollum.

Ian McKellen y Elijah Wood regresan a la Tierra Media

Además de la participación de Taylor-Joy, la producción contará con el regreso de Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo Baggins, dos personajes fundamentales de la trilogía original.

El reparto también incluye a Kate Winslet como Marigol, Jamie Dornan como Strider, personaje que posteriormente se revela como Aragorn; Leo Woodall como Halvard y Lee Pace nuevamente como el rey Thranduil.

Andy Serkis, además de ocupar la silla de dirección, volverá a interpretar al personaje que lo convirtió en una de las figuras más representativas de la actuación mediante captura de movimiento.

¿Cuándo se estrenará The Hunt for Gollum?

La nueva producción de la franquicia tiene programado su estreno en cines para el 17 de diciembre de 2027.

El proyecto representa el regreso de la Tierra Media a la pantalla grande con una historia que profundizará en uno de los periodos previos a la primera entrega de la trilogía cinematográfica, mientras reúne a intérpretes de las películas originales y nuevas figuras del cine.