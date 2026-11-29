Kunno leyó el mensaje oficial de La Granja VIP 2 en el que se confirmó que los cuatro granjeros visitantes concluirán su estancia en la granja.

Un momento cargado de emoción se vivió en La Granja VIP 2 luego de que Kunno leyera un comunicado dirigido a los participantes en el que se anunció que la estancia de los cuatro granjeros visitantes llegará a su fin mañana, noticia que generó tristeza entre los habitantes de la casa, según compartió la cuenta oficial del programa.

En el mensaje, la producción destacó la convivencia vivida a lo largo de la semana entre los concursantes y los invitados.

"Granjeros, hoy será una noche muy especial. Durante esta semana junto a los cuatro granjeros visitantes, han vivido grandes experiencias, compartido nuevas aventuras y creado recuerdos que se llevarán más allá de la granja. Pero, como toda aventura, esta también tiene un final".

Pijamada especial y última noche de convivencia

Tras confirmar que mañana los cuatro atletas de Exatlón México se despedirán de la granja y concluirán su participación junto al resto del elenco, el comunicado invitó a los integrantes a aprovechar cada instante de su última velada juntos.

Para despedir la semana, se les anunció una barra de dulces en la habitación y la oportunidad de dormir todos juntos en el mismo cuarto durante su pijamada, pidiendo "que las risas, las anécdotas y las grandes conversaciones sean los protagonistas de esta noche tan especial".