Anuncian retorno de Tom Hanks a los escenarios de Broadway

El actor encabezará el elenco del montaje dirigido por Kenny Leon, marcando su regreso al circuito teatral desde su participación en 2013.

El actor estadounidense Tom Hanks marcará su regreso a Broadway como protagonista de 'This World of Tomorrow', tras catorce años de ausencia, según informó el medio especializado Variety.

La obra de teatro está basada en una serie de relatos cortos escritos por Hanks y adaptados por el propio actor de 'Forrest Gump' junto con James Glossman. El intérprete compartirá escenario una vez más con Kelli O'Hara, con quien ya había protagonizado esta misma puesta en escena durante una temporada off-Broadway.

De acuerdo con el mismo medio, la obra sigue a Bert Allenberry, un hombre que quiere cambiar su futuro regresando al pasado, y es descrita como un "romance de viajes en el tiempo" que se desarrolla a finales del siglo XXI.

"Cuando Bert viaja al pasado —una y otra vez— a un día memorable en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 en Queens, descubre que el futuro no lo moldea la tecnología, sino las decisiones que tomamos por amor", según la sinopsis oficial. "No hay mejor momento que ahora para explorar más a fondo esta historia de amor y viajes en el tiempo de Glossman y Hanks. Sobre todo, espero que aún más público tenga la oportunidad de presenciar la química en escena entre Kelli O'Hara y Tom Hanks", escribió en el comunicado Kenny Leon, encargado de dirigir el proyecto.

La última vez que Hanks actuó en Broadway fue en la obra de Nora Ephron de 2013, 'Lucky Guy', por la que recibió una nominación al premio Tony.

Este año, el actor presentó 'Toy Story 5', en la que da voz al popular vaquero Woody, y actualmente se encuentra en proceso de producción de 'Lincoln in the Bardo'.