El avance difundido muestra a Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez entre biberones, pañales y peluches rumbo a los cines.

Entre globos rosas y azules, un pastel blanco y la ilusión de una supuesta revelación de género, Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez sorprendieron a sus seguidores al desvelar en realidad el teaser póster de “Mesa de regalos 2: ¿Y el bebé para cuándo?”, la secuela cinematográfica que llegará próximamente solo a cines.

En el clip promocional, ambos actores aparecen frente a una escenografía decorada con globos, cubos de baby y figuras de patos, listos para partir un pastel mientras discuten si será a la cuenta de tres. Justo en ese instante, se escucha un llamado de corte y la aclaración de que no habrá revelación de género ese día, sino el destape de un caballete cubierto con una tela blanca.

De la sobremesa a la pantalla grande

Al retirar la manta, queda al descubierto el avance oficial del cartel de “Mesa de regalos 2: ¿Y el bebé para cuándo?”, donde ambos protagonistas posan rodeados de artículos de bebé —como biberones, pañales, peluches y juguetes—, arrancando reacciones de sorpresa y bromas entre ellos sobre cómo salieron en la fotografía y respondiendo con humor a la clásica pregunta sobre cuándo llega el bebé: "Para el cine".

De acuerdo con la publicación compartida, los personajes interpretados por Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez ya dieron el "sí" en la historia anterior y ahora enfrentan la presión cotidiana de esa pregunta infaltable en las reuniones familiares y sobremesas, mientras se anuncia que el estreno será próximamente en salas de cine.