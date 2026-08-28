Anuncian Kenia OS y Xavi su primera colaboración conjunta

Los intérpretes anticiparon su tema colaborativo con la frase "Aquí nadie se cura solo", mostrando la fotografía oficial.

La cantante mexicana Kenia OS y el intérprete de corridos bélicos Xavi encendieron las redes sociales al compartir una fotografía promocional que anticipa el lanzamiento de su primera colaboración musical.

"De lejos se les nota". Con esa contundente frase, Kenia OS y Xavi confirmaron oficialmente la fecha de estreno de su esperada colaboración titulada "Malas Mañas", la cual formará parte del nuevo álbum de la cantante mexicana. El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 3 de septiembre.

En la imagen promocional que dio la vuelta a las redes sociales, ambos artistas posan dentro de una habitación iluminada de manera tenue donde resalta la frase "Aquí nadie se cura solo" grabada al fondo. Kenia OS aparece luciendo un conjunto azul de dos piezas con medias de encaje rosa, mientras que Xavi viste una chaqueta deportiva blanca con pantalones oscuros y cadenas.

El anuncio ha desatado gran expectativa entre los fanáticos de ambos géneros, marcando una ambiciosa fusión entre el pop urbano y los corridos tumbados que promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos del año.

Este proyecto se integra al álbum "K de Karma", producción que define el arranque de la nueva etapa artística de la intérprete de éxitos como "Malas Decisiones". Como parte del camino hacia el esperado lanzamiento del disco, la cantante ya ha ido preparando el terreno con la difusión de temas como "Belladona" y "Tú y Yo X Siempre".