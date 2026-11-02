Anuncian José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación

La pareja confirmó el fin de su relación sentimental tras varios años juntos, destacando que su prioridad será la crianza de Tessa.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el actor José Eduardo Derbez y su pareja, la creadora de contenido Paola Dalay, anunciaron de manera oficial la decisión de poner fin a su relación sentimental tras varios años juntos, asegurando que el término del vínculo se da en los mejores términos de respeto y cariño mutuo.

Durante el mensaje transmitido a sus seguidores, la pareja explicó que la determinación fue tomada tiempo atrás; sin embargo, prefirieron mantener la noticia en el ámbito privado mientras asimilaban ambos el proceso y encontraban el momento oportuno para hacer el anuncio público.

Prioridad en la crianza y continuidad en la convivencia

"Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años". Agregó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Ambos enfatizaron que su prioridad absoluta continuará siendo el bienestar y cuidado de su pequeña hija Tessa, por lo que mantendrán un diálogo constante y un trabajo conjunto como padres.

Asimismo, explicaron que es muy probable que el público los continúe viendo juntos en diversas ocasiones, debido a los lazos familiares que los unen y a la buena relación que sostienen.