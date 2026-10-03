Anuncian fusión de gigantes bajo el nombre de Skydance

En vísperas de concretar la histórica transacción en la industria del entretenimiento, el directivo David Ellison anunció oficialmente que el conglomerado matriz formado tras la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery operará bajo el nombre de Skydance.
A través de un mensaje dirigido al público y a la industria, Ellison detalló la visión detrás de esta nueva etapa corporativa:
“Lo que una vez fue el pico, ahora es solo el comienzo. Paramount y Warner Bros. han dado forma a más de un siglo de cultura. Combinándolos, no estamos reescribiendo la historia, estamos equipando a estos icónicos estudios con un motor más potente. Juntos, somos Skydance: un hogar creativo para contar historias audaces y de calidad.”
Preservación de identidades y marcas históricas
El ejecutivo explicó que la elección de la denominación corporativa Skydance responde a la necesidad de proteger la identidad y el peso histórico de cada uno de los estudios involucrados, evitando que una firma opaque a la otra.
La nueva marca matriza dotará al grupo de una identidad corporativa unificada, mientras que firmas emblemáticas como Paramount y Warner Bros. mantendrán sus nombres, legados y presencia central ante el público.
La integración busca impulsar el alcance global de ambas productoras, combinando sus catálogos, infraestructura y capacidad de distribución para desarrollar proyectos narrativos de gran escala.