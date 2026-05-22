Anuncian final de ‘Emily in Paris’ tras sexta temporada

La producción continuará expandiendo sus locaciones internacionales luego de que la quinta temporada incluyera grabaciones en Roma y Venecia.

Netflix confirmó que la popular serie ‘Emily in Paris’ llegará a su fin después de la sexta temporada, actualmente en producción entre Grecia y Mónaco.

La noticia fue anunciada por la protagonista Lily Collins, quien compartió un video en las redes sociales de la plataforma para adelantar que los nuevos episodios marcarán el cierre definitivo de la historia de Emily Cooper.

“Y estamos de vuelta… por última vez. @emilyinparis llega a Grecia (y por supuesto también a Francia) para una última y épica aventura. ¡Hagamos que esta sea la temporada más increíblemente especial hasta ahora!”, expresó Collins.

La serie continuará fuera de París

Aunque Netflix mantiene en secreto la trama de la última entrega, todo apunta a que Emily viajará a las islas griegas tras recibir una invitación del chef Gabriel, personaje interpretado por Lucas Bravo.

La producción continuará expandiendo sus locaciones internacionales luego de que la quinta temporada incluyera grabaciones en Roma y Venecia, además de distintas regiones francesas como Saint Tropez y Megève.

Regresará el elenco principal

La temporada final contará con el regreso de gran parte del elenco principal, incluyendo a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount.

Estrenada en 2020, la serie sigue la historia de Emily Cooper, una ejecutiva de marketing originaria de Chicago que se muda a París para trabajar en una firma francesa de lujo y enfrentar los retos culturales, laborales y sentimentales de su nueva vida.