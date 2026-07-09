Anuncian el regreso de 'The Cheetah Girls' con nueva generación

Disney anunció oficialmente el desarrollo de The Cheetah Girls: Next Generation, la cuarta entrega de la popular franquicia musical que llegará a Disney Channel

Disney anunció oficialmente el desarrollo de The Cheetah Girls: Next Generation, la cuarta entrega de la popular franquicia musical que llegará a Disney Channel y Disney+.

La producción combinará el regreso de varias integrantes del elenco original con la presentación de una nueva generación de protagonistas.

Raven-Symoné volverá a interpretar a Galleria, mientras que Adrienne Bailon retomará el papel de Chanel. Además, Sabrina Bryan realizará una aparición especial como Dorinda. Lynn Whitfield y Lori Alter también regresarán como Dorothea y Juanita, respectivamente.

Hasta el momento, Kiely Williams no forma parte del proyecto.

The party’s just begun 🐆 Introducing The Cheetah Girls: Next Gen. pic.twitter.com/GLcirqxDed — Disney+ (@DisneyPlus) July 8, 2026

Una nueva generación de Cheetah Girls

La nueva historia estará encabezada por Leah Sava' Jeffries, conocida por su participación en Percy Jackson y los dioses del Olimpo, quien dará vida a Faith, la hija de Galleria.

El reparto también incorpora a Carmen Sanchez como Dior, hermana de Chanel; Kaileen Chang como Ruby; Sophie Lennon como Brooklyn; y al debutante Kamogelo Ramashala en el papel de Kendi.

Asimismo, Sophia Bush se suma al elenco interpretando a Jennifré.

La historia seguirá a Galleria y Chanel, quienes viajan junto a Faith y sus tres amigas a África para realizar labores de voluntariado en un santuario de vida silvestre.

Durante la misión, las cuatro adolescentes pondrán a prueba su amistad, descubrirán su verdadera identidad y unirán esfuerzos para proteger la reserva natural, convirtiéndose finalmente en las nuevas Cheetah Girls.

La productora Debra Martin Chase volverá como productora ejecutiva del proyecto, función que compartirá con Raven-Symoné. Adrienne Bailon también participará como coproductora.

La dirección estará a cargo de Bille Woodruff, mientras que el guion fue escrito por Kara Holden, Sarah Watson y Deborah Swisher. La coreografía será responsabilidad de Kyle Hanagami.

Un legado que busca conquistar a una nueva generación

El presidente de Disney Kids & Family, Ayo Davis, señaló que la esencia de The Cheetah Girls siempre ha girado en torno a la amistad, la música y el empoderamiento de los jóvenes para expresar su voz, valores que continuarán presentes en esta nueva producción.

La franquicia nació en 2003 con una película original de Disney Channel basada en los libros de Deborah Gregory. Su éxito dio origen a The Cheetah Girls 2 y The Cheetah Girls: One World, además de una exitosa carrera musical del grupo.

La saga también abrió el camino para otros exitosos musicales juveniles de Disney Channel como High School Musical, Camp Rock y Descendants, consolidándose como una de las franquicias más exitosas de la compañía.