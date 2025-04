Anuncian documental de Karol G con su gira 'Mañana será bonito'

La estrella colombiana del reguetón Karol G es la protagonista del documental "Karol G: Mañana fue muy bonito", sobre su gira mundial de estadios que se estrenará el próximo 8 de mayo en Netflix, informó este martes la plataforma.

La cinta, dirigida por la ganadora del Emmy Cristina Costantini, sigue el recorrido de la artista desde sus inicios en Medellín hasta su consagración como icono global de la música latina.

"Decían que su sueño era demasiado grande. Pero apostaron contra 'La Bichota'", resume la sinopsis de la cinta producida por This Machine (parte de Sony Pictures Television), Interscope Films y Bichota Films.

El largometraje ofrece un acceso sin precedentes a los momentos más íntimos y espectaculares de la gira 'Mañana será bonito', con la que la cantante rompió récords en estadios de América y Europa, de acuerdo a Netflix.

"El primer tour de estadios de una artista latina en la historia", se dice en el tráiler la propia Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G.

La Bichota tells her story unfiltered.



Karol G: Tomorrow was Beautiful premieres May 8! pic.twitter.com/81sSpG3DmE