Anuncian apertura de un museo de Michael Jackson en Mónaco

En el museo sobre el 'Rey del Pop' se exhibirán cuadros pintados por el mismo Michael y otros objetos recolectados por su familia

Jermaine Jackson, hermano de Michael, anunció la apertura de un museo en Mónaco sobre el "Rey del Pop", en el cual habrá cuadros pintados por el mismo Michael y otros objetos recolectados por su familia.

El anuncio se realizó en un centro comercial muy popular en el Principado, el cual tiene como dueño a un socio de Jermaine.

El museo será financiado por la Jackson Family Legacy Investments y estará dirigido por el cuarto de los diez hermanos de la familia, Jermaine Jackson.

Según el propio Jermanie, con este museo se busca poner en valor el legado artístico y cultural del "Rey del Pop".

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde estará ubicado el museo, así como la fecha de inauguración, pero se sabe que contará con unas 200 obras atribuidas a Michael Jackson, en una colección que con los años se irá enriqueciendo.