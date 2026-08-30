Anuncia Tom Cruise secuela de 'Días de Trueno' para 2028

El actor estadounidense reveló en sus redes sociales el retorno de la historia de carreras, fijando su estreno para el verano.

El actor estadounidense Tom Cruise y la actriz Anne Hathaway sorprendieron a sus seguidores al anunciar el regreso del universo de "Días de Trueno" (Days of Thunder), fijando su estreno en cines para el verano de 2028.

A través de una publicación conjunta en Instagram, Cruise compartió un primer adelanto en el que aparece caracterizado junto a un vehículo de carreras.

"Días de Trueno. Verano de 2028". Agrego el actor de "Top Gun: Pasión y gloria" a la publicación.

El anuncio detonó un inmediato entusiasmo entre la comunidad cinéfila y figuras del entretenimiento, acumulando más de 400 mil "me gusta" a pocas horas de su publicación.