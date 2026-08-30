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Anuncia Tom Cruise secuela de 'Días de Trueno' para 2028

Por: Fernanda Izaguirre

29 Agosto 2026, 14:53

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El actor estadounidense reveló en sus redes sociales el retorno de la historia de carreras, fijando su estreno para el verano.

Anuncia Tom Cruise secuela de 'Días de Trueno' para 2028
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El actor estadounidense Tom Cruise y la actriz Anne Hathaway sorprendieron a sus seguidores al anunciar el regreso del universo de "Días de Trueno" (Days of Thunder), fijando su estreno en cines para el verano de 2028.

A través de una publicación conjunta en Instagram, Cruise compartió un primer adelanto en el que aparece caracterizado junto a un vehículo de carreras.

"Días de Trueno. Verano de 2028". Agrego el actor de "Top Gun: Pasión y gloria" a la publicación. 

 

El anuncio detonó un inmediato entusiasmo entre la comunidad cinéfila y figuras del entretenimiento, acumulando más de 400 mil "me gusta" a pocas horas de su publicación.

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