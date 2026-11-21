Tini anunció ocho conciertos en Valencia, Barcelona y Madrid con Futttura World Tour tras recorrer sedes de América como Monterrey y Miami.

Tini alista su regreso a los escenarios internacionales con “FUTTTURA WORLD TOUR”, la gira con la que recorrerá distintas ciudades de España durante enero de 2027, según el cartel promocional difundido en redes sociales bajo el anuncio FUTTTURA WORLD TOUR ESPAÑA.

El itinerario revelado contempla ocho conciertos repartidos entre tres plazas clave: arranca en Valencia, continúa en Barcelona y cierra en Madrid, concentrando la agenda en la segunda mitad del primer mes de 2027.

Recorrido previo en 2025 y 2026

El anuncio llega después de una extensa etapa en vivo que comenzó en octubre y noviembre de 2025 en Villa Martelli, Argentina, y que durante 2026 llevó el espectáculo por diversas ciudades de América. Entre las paradas registradas en el historial de la gira figuran Santiago, Chile, Montevideo, Uruguay, Asunción, Paraguay, Castillo de Carreras, San Miguel de Tucumán, Rosario y Salta de Argentina, además de Lima, Perú.

La ruta de 2026 también incluyó presentaciones en Guadalajara y Monterrey, Guácima, Costa Rica, Santa Tecla, El Salvador, Ciudad de Panamá, Panamá, Bogotá, Colombia, Guayaquil y Quito en Ecuador, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Miami, Florida y Caracas, Venezuela.

Fechas confirmadas en España

Valencia: 19 y 20 de enero de 2027.

Barcelona: 22, 23 y 24 de enero de 2027.

Madrid: 26, 27 y 28 de enero de 2027.

Con este salto a Europa a inicios de 2027, Tini da continuidad a “FUTTTURA WORLD TOUR” tras sumar fechas en distintos puntos del continente americano.