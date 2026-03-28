Anuncia Taylor Lautner que será papá por primera vez

El actor de Crepúsculo sorprendió al revelar el embarazo de su esposa con fotos y un mensaje que desató reacciones entre fans.

El actor Taylor Lautner sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera a su primer hijo junto a su esposa, noticia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La pareja compartió la noticia a través de sus plataformas digitales con una serie de fotografías en las que aparecen mostrando la ecografía del bebé, además de un momento en el que el actor besa el vientre de su esposa.

Mensaje con humor desata reacciones

Fiel a su estilo, Lautner acompañó la publicación con un mensaje que generó comentarios entre sus seguidores.

“¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”.

La frase hace referencia a que ambos comparten el mismo nombre, lo que provocó una ola de reacciones y felicitaciones en redes sociales.

Relación consolidada desde 2018

El actor, recordado por su papel como Jacob en la saga Crepúsculo, mantiene una relación estable con su esposa desde 2018, la cual se consolidó con su matrimonio en 2022.

Inician nueva etapa como familia

Con la llegada de su primer hijo, la pareja inicia una nueva etapa, en medio de mensajes de apoyo por parte de seguidores y colegas, quienes han reaccionado a la noticia en redes sociales.