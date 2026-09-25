Anuncia Taylor Lautner el nacimiento de su primera hija

La pareja confirmó la llegada de su pequeña hija mediante una emotiva publicación en redes sociales a una semana de su nacimiento.

Tras semanas de rumores sobre el nombre que llevaría la primogénita del actor Taylor Lautner y su esposa Tay Lautner, la duda finalmente terminó, pues hace apenas unas horas confirmaron formalmente el nacimiento de la pequeña Lennon Taylor Lautner.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja compartió una conmovedora fotografía para celebrar la primera semana de vida de la bebé, a quien cariñosamente llaman Lenny. En el mensaje, los nuevos padres revelaron que la pequeña llegó al mundo el pasado 16 de septiembre de 2026.

"Una semana amando a nuestro dulce pequeño Lenny. Lennon Taylor Lautner, 16/09/2026." Agregó el actor de Crepúsculo, junto a una fotografía donde no se observa el rostro de la bebé.

La elección del nombre no pasó desapercibida entre sus seguidores, ya que la recién nacida lleva como segundo nombre "Taylor", compartiendo así el mismo nombre que sus dos padres, tal como se especulaba en las semanas previas al nacimiento.

El anuncio provocó de inmediato una ola de reacciones y felicitaciones por parte de fanáticos, amigos del medio artístico y figuras del entretenimiento.

Entre los mensajes destacó el de Nikki Reed, quien compartió créditos con Lautner en la saga cinematográfica Crepúsculo, expresando su emoción y cariño hacia la familia en esta nueva etapa.