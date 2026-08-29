Anuncia Sylvester Stallone compromiso de su hija Sophia

La estrella de Hollywood compartió en redes sociales la noticia del compromiso de su primogénita junto a su pareja Michael.

El actor Sylvester Stallone compartió con emoción en sus redes sociales el compromiso matrimonial de su hija Sophia Stallone con su pareja, Michael.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de Hollywood publicó una fotografía posando junto a su hija, quien luce sonriente mostrando su anillo de compromiso, acompañada del mensaje.

"Estamos extasiados por el compromiso de nuestra hija Sophia con Michael". Agregó el actor junto con dos fotos familiares y una con su hija.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de felicitación de parte de seguidores y familiares, entre ellos su madre Jennifer Flavin y su hermana Sistine Stallone, celebrando el importante paso en la vida de la pareja.