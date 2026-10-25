Anuncia Susana Zabaleta show sinfónico en la Ciudad de México

Susana Zabaleta presentará su espectáculo 'Zabaleta Sinfónica' el 17 de febrero de 2027 junto a la Orquesta Sinfónica Monumental de México.

La cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta anunció formalmente la realización de su próximo concierto titulado "Zabaleta Sinfónica", el cual está programado para llevarse a cabo el 17 de febrero de 2027 en la Ciudad de México.

El espectáculo contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Monumental de México, en una propuesta concebida para ofrecer un recorrido musical con arreglos orquestales en vivo.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que la soprano incursiona en este formato, ya que a lo largo de su trayectoria ha encabezado diversos espectáculos acompañada de agrupaciones filarmónicas y orquestas sinfónicas en distintas entidades del país.

A la par del anuncio de esta fecha, Zabaleta dio a conocer el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Secreto de Amor (Sinfónica en Vivo)", el cual forma parte de este proyecto y ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music.

La venta de boletos para el evento ya fue habilitada tras sus presentaciones más recientes realizadas en ciudades como Monterrey y la propia capital del país.