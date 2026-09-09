Anuncia Stevie Wonder gira por 50 años de su álbum icónico

Stevie Wonder anunció las fechas de su gira “Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour”, con la que celebrará el 50 aniversario

Stevie Wonder anunció las fechas de su gira “Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour”, con la que celebrará el 50 aniversario de uno de los discos más importantes de su trayectoria y de la música contemporánea.

El recorrido estará dedicado al álbum doble “Songs in the Key of Life”, lanzado en 1976, y contará con la interpretación íntegra del material por parte del artista, ganador de 25 premios Grammy.

Stevie Wonder llevará el álbum a Europa y Estados Unidos

La gira comenzará el 13 de octubre en el Utilita Arena de Birmingham. Posteriormente, el cantante recorrerá distintas ciudades europeas, entre ellas París, Copenhague, Oslo, Estocolmo, Hannover, Colonia, Ámsterdam y Dublín.

El recorrido continuará en el Reino Unido con presentaciones en Londres, Manchester y Glasgow, antes de dar paso a la etapa estadounidense.

La parte de la gira por Estados Unidos comenzará el 19 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Después, Wonder se presentará en Chicago, Washington D. C. y Detroit.

El último concierto está programado para el 19 de diciembre en el Intuit Dome de Los Ángeles, donde concluirá esta celebración por el aniversario del álbum.

“Songs in the Key of Life”, un álbum histórico

Publicado en 1976, “Songs in the Key of Life” reúne algunos de los temas más reconocidos de Stevie Wonder, entre ellos “Sir Duke”, “Isn’t She Lovely” e “I Wish”.

El álbum le permitió a Wonder obtener el tercero de sus tres premios Grammy al Álbum del Año. Además, alcanzó la certificación de diamante tras superar los 10 millones de copias vendidas.

La relevancia de la producción también quedó reconocida con su incorporación al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.