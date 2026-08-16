Anuncia Slipknot la salida de Sid Wilson tras tres décadas

El DJ y tecladista quedó fuera del grupo tras casi 30 años; la agrupación de heavy metal confirmó su salida mediante redes sociales.

La banda estadounidense de heavy metal Slipknot anunció la salida de Sid Wilson, DJ y tecladista, quien formó parte de la agrupación por alrededor de tres décadas; el anuncio lo hicieron a través de la cuenta de Instagram de Knotfest, el festival de metal y rock pesado creado por Slipknot.

En la imagen compartida, la agrupación hizo mención de que de forma inmediata el integrante de la banda, Sid, ya no formaba parte y le deseaba éxito en sus futuros proyectos.

“Con efecto inmediato, Slipknot ya no estará asociado con Sid Wilson. Le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos”, así se podía leer en la imagen compartida.

También hicieron mención de que el anuncio se podía encontrar en su sitio web.

“Slipknot se ha separado de Sid Wilson. El anuncio se pudo encontrar brevemente en el sitio web de la banda.”, anunció la banda.

Así fue como la banda despidió a su tecladista y DJ, después de meses de tantos rumores de su salida de la agrupación.