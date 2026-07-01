Anuncia padre de Fátima acciones legales contra Giovanni Medina

Por su parte, la Miss Universo también reaccionó a las declaraciones del empresario y rechazó los señalamientos realizados en contra de su familia.

La controversia entre Fátima Bosch y Giovanni Medina sumó un nuevo capítulo luego de que el padre de la actual Miss Universo informara que ya se encuentran en marcha acciones legales relacionadas con las declaraciones realizadas por el empresario en días recientes.

El conflicto surgió después de que Medina hiciera comentarios sobre presuntas ayudas brindadas a la familia Bosch en asuntos que calificó como “turbios”, declaraciones que generaron reacciones tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

¿Qué dijo el padre de Fátima Bosch?

Al ser cuestionado por la prensa sobre la polémica, el padre de la modelo evitó profundizar en el tema y aseguró que el asunto ya está siendo atendido por especialistas legales.

"No hay nada más que decir del tema, mis abogados están encargándose de este asunto".

Con esta declaración, confirmó que la familia analiza la situación por la vía jurídica tras los señalamientos realizados por Medina.

Fátima Bosch respondió a las acusaciones

Por su parte, Fátima Bosch también reaccionó a las declaraciones del empresario y rechazó los señalamientos realizados en contra de su familia.

"Imagínate cómo se contradice si dice que ayudó en algo turbio. Ya quisiera ser la mitad de la persona que es mi papá, pero para eso le hacen falta dos cosas básicas que son educación y valores, que son de dos cosas de las cuales carece".

La reina de belleza señaló que prefiere concentrarse en su trabajo y no dedicar tiempo a polémicas públicas.

"Cuando una persona trabaja, el trabajo habla por ti y no me gustaría perder mi tiempo hablando de cosas que no tienen importancia".

Antes de concluir, Bosch reiteró que no tiene intención de continuar con el intercambio de declaraciones y aseguró que tiene claridad sobre quién es, por lo que no buscará dar mayor atención al tema.