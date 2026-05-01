Anuncia Olivia Rodrigo su gira mundial 'The Unraveled Tour'

El tour arrancará el 25 de septiembre de 2026 en Hartford, Estados Unidos, y avanzará por múltiples ciudades antes de llegar al continente europeo en 2027.

Olivia Rodrigo confirmó su nueva gira internacional titulada ‘The Unraveled Tour’, un recorrido que marcará una nueva etapa en su carrera y que incluirá conciertos en América y Europa entre 2026 y 2027.

Se trata de la gira más ambiciosa de Olivia Rodrigo hasta ahora, con alrededor de 65 fechas en distintas ciudades de Norteamérica y Europa.

El tour arrancará el 25 de septiembre de 2026 en Hartford, Estados Unidos, y avanzará por múltiples ciudades antes de llegar al continente europeo en 2027.

Entre las ciudades confirmadas se encuentran Estocolmo, Ámsterdam, Londres, París y Milán, además de Barcelona como punto final.

Nuevo disco impulsa la gira

La gira servirá para promocionar su tercer álbum de estudio titulado ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’, que será lanzado el 12 de junio de 2026.

Este proyecto marca una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien ya adelantó el sencillo ‘Drop Dead’, generando expectativa entre sus seguidores.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en dos etapas. La preventa comenzará el 5 de mayo, mientras que la venta general se abrirá el 7 de mayo a las 12:00 horas.

Con este anuncio, Olivia Rodrigo consolida su presencia global con una gira que no solo amplía su alcance internacional, sino que también refuerza su evolución musical tras el éxito de sus trabajos anteriores.