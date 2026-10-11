Anuncia nueva serie animada sobre el Avatar Kuruk

Paramount+ prepara *Avatar Kuruk: Wave of Chaos*, una serie animada sobre el Avatar de la Tribu Agua que vivió antes de Aang

Paramount+ anunció el desarrollo de Avatar Kuruk: Wave of Chaos, una nueva serie animada que ampliará el universo de Avatar: The Last Airbender con una historia centrada en Kuruk, el Avatar de la Tribu Agua que vivió tres generaciones antes de Aang.

La producción estará a cargo de Avatar Studios y Nickelodeon Animation Studios, con Bryan Konietzko, cocreador de la franquicia junto con Michael Dante DiMartino, como showrunner. El proyecto fue presentado durante un panel de la New York Comic-Con, donde también se difundieron las primeras imágenes de la serie.

¿De qué tratará Avatar Kuruk: Wave of Chaos?

La nueva serie seguirá a Kuruk durante su juventud, cuando desafió miles de años de tradición al aprender a dominar los cuatro elementos mientras recorría distintas regiones del mundo.

Durante sus aventuras, el protagonista deberá mantenerse un paso adelante de su maestro, enfrentarse a piratas y lidiar con peligrosos espíritus. La historia explorará una etapa poco conocida de uno de los Avatares más controversiales de la franquicia.

El anuncio representa una nueva expansión televisiva de la saga, que continúa desarrollando historias de personajes anteriores y posteriores a Aang, el protagonista de la serie original.

Avatar: Seven Havens tendrá dos temporadas más

Durante el mismo panel, Konietzko y DiMartino confirmaron que Avatar: Seven Havens recibió una renovación por dos temporadas adicionales, correspondientes a los Libros 3 y 4.

El anuncio coincidió con el estreno de los primeros tres episodios de esta producción en Paramount+, centrada en el Avatar más reciente. El panel fue moderado por Janet Varney, actriz que dio voz a Korra en The Legend of Korra.

La recepción inicial de Seven Havens fue favorable. Al 9 de octubre de 2026, la serie registraba una aprobación del 100 % entre la crítica en Rotten Tomatoes y una calificación de 9.0 sobre 10 en IMDb, según Yahoo. Estas cifras pueden cambiar conforme se incorporen nuevas reseñas y votos.

Entre las primeras reseñas, Collider destacó la renovación visual de la franquicia y su ambientación posapocalíptica, así como el misterio alrededor de Pavi y su hermana Nisha. The A.V. Club resaltó la presentación de sus personajes y una estética influida por el artista Moebius, mientras que The New York Times señaló la continuidad de la animación bidimensional, los escenarios elaborados y el equilibrio entre humor, emociones y combates.

¿Quién es Kuruk, el Avatar con mala reputación?

Kuruk fue el Avatar de la Tribu Agua del Norte que precedió a Kyoshi. Murió a los 33 años después de combatir en secreto contra espíritus hostiles, una historia que explica por qué su reputación entre sus contemporáneos no reflejaba por completo las dificultades que enfrentó.

Parte de la historia del personaje se desarrolla en la novela La sombra de Kyoshi, que revela una realidad distinta a la imagen que tenían de él sus conocidos. Muchos creían que Kuruk desperdiciaba su vida entre las apuestas, el alcohol, las conquistas amorosas y la caza, mientras él consideraba que vivía en una época de prosperidad que le permitía descuidar sus obligaciones.

Sin embargo, después de dominar los cuatro elementos, Kuruk descubrió que espíritus violentos atravesaban las fisuras entre el Mundo Espiritual y el mundo humano. El Avatar decidió enfrentarlos sin revelar la magnitud del peligro a sus compañeros, por temor a ponerlos en riesgo.

La tragedia que marcó la vida del Avatar Kuruk

La crisis espiritual que enfrentó Kuruk tenía raíces en la época de Yangchen, la Avatar nómada aire que priorizó la estabilidad de las naciones humanas y dejó sin resolver algunos agravios de los espíritus. Como consecuencia, Kuruk heredó una frontera deteriorada entre ambos mundos.

Sus constantes enfrentamientos contra esas amenazas le provocaron un profundo desgaste físico y espiritual. Durante su vida estuvo acompañado por Jianzhu, maestro tierra; Kelsang, maestro aire; y Hei-Ran, maestra fuego, quienes posteriormente aparecieron en las novelas de Kyoshi como figuras marcadas por la muerte de su amigo.

Otro de los episodios más trágicos de su historia fue su relación con Ummi, su prometida. Ambos planearon casarse en el Oasis de los Espíritus del Polo Norte, pero el día de la ceremonia Koh, el Ladrón de Rostros, la arrastró al agua y tomó su rostro.

De acuerdo con el capítulo Escape from the Spirit World, Kuruk explicó a Aang que Koh había actuado como castigo por la arrogancia de su juventud y por no asumir plenamente sus responsabilidades como Avatar. Desde entonces, cada aniversario de su boda regresaba al Mundo Espiritual para buscar a Ummi.

Kuruk murió sin conseguir rescatarla. Cuando Aang lo encontró en el Mundo Espiritual, el antiguo Avatar todavía la buscaba y le indicó que acudiera a Yangchen para obtener respuestas.