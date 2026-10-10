Anuncia Niall Horan nuevas fechas de concierto en México

Tras agotar boletos en tiempo récord, el cantante confirmó más presentaciones de su gira Dinner Party Live On Tour para mayo de 2027.

La euforia por el regreso de Niall Horan a tierras mexicanas se desató por completo. Ante la abrumadora respuesta de sus fanáticos y tras agotar las primeras localidades en tiempo récord, el aclamado intérprete y exintegrante de One Direction anunció nuevas fechas en el país como parte de su esperada gira internacional “Dinner Party Live On Tour 2027”.

A través de sus redes sociales, el artista compartió su sorpresa y entusiasmo al ver la rapidez con la que se vendieron los boletos, lo que lo orilló a abrir espacios adicionales para satisfacer la alta demanda de su fiel base de seguidores mexicanos.

De acuerdo con el calendario oficial revelado para el mes de mayo de 2027, las presentaciones confirmadas contemplan paradas clave en las principales ciudades del país:

Ciudad de México: El fenómeno se apoderará de la capital con fechas programadas para el 7 y 8 de mayo, siendo esta última añadida de manera exprés ante el lleno total de la primera función.

El fenómeno se apoderará de la capital con fechas programadas para el 7 y 8 de mayo, siendo esta última añadida de manera exprés ante el lleno total de la primera función. Guadalajara: La gira continuará su recorrido hacia tierras tapatías el 11 de mayo, donde miles de fanáticos corearán sus éxitos más recientes y los clásicos de su etapa en solitario.

Este anuncio consolida el sólido vínculo que Horan mantiene con el público mexicano, prometiendo una serie de conciertos íntimos, acústicos y llenos de energía bajo el concepto de su nueva era musical. Las entradas restantes y los accesos para las nuevas fechas ya se encuentran generando altas expectativas entre los seguidores de la estrella pop.